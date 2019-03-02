هيئة الحج تصدر بيانا بشأن الدفعة الثانية من تكلفة الحج

الخليج 365/ بغداددعت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت، الفائزين بالقرعة الالكترونية لهذا العام 2019 م الى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإسراع بمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات وذلك لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 3/3/2019 ".



وأضاف الكناني، أن "مكاتب الهيئة ستبدأ باستلام جوازات المواطنين الفائزين بالذهاب إلى الحج لهذا الموسم في نفس الموعد المذكور لاستحصال تأشيرات الدخول (فيزا) الخاصة بالحج من المملكة العربية السعودية ".

وأشار إلى أن "تكلفة الحج لهذا العام شهدت انخفاضاً نسبياً عن الموسم الماضي, حيث ستبلغ 3 ملايين و700 ألف دينار بالنسبة للراغبين بالذهاب براً و4 ملايين و 850 ألف دينار للراغبين بالسفر جواً".

