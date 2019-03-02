عضو بالاتحاد الوطني: سنلجأ إلى الخطة B في هذه الحالة

الخليج 365/ بغدادأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي فيصل كاكائي، السبت، وجود "تفاؤل كبير" بالاجتماع المرتقب اليوم بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيما بين أن نقطة الخلاف المتبقية تتعلق بمنصبي وزير العدل ومحافظ كركوك، أشار إلى أن حزبه سيلجأ إلى "الخطة B" في حال مضي الديمقراطي بتعديل قانون رئاسة الإقليم دون مشاركة الاتحاد الوطني.

وقال كاكائي في حديث لـ الخليج 365، إن "لدينا تفاؤلاً كبيراً بالاجتماع المرتقب اليوم بين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني لأنه لا بديل لنا جميعا عن الحوار والاتفاق لأن كل طرف له ثقله الجماهيري بمناطق نفوذه"، مبيناً أن "الاتحاد أكد خلال اجتماع داخلي عقد أمس على مطالبه التي أدرجت ضمن ورقة الحوار المتضمنة 18 مادة والتي كان عليها تقارب كبير باستثناء فقرة واحدة تتعلق بحل مشكلة منصبي وزارة العدل ومحافظ كركوك اللذين هما من استحقاق الاتحاد".



وأضاف كاكائي، أن "موقف الاتحاد من قضية رئاسة إقليم كردستان هو واضح وأشرنا له بأنه من غير المعقول والمقبول تعديل صلاحيات رئاسة الإقليم دون حضور وموافقة الاتحاد الوطني"، لافتاً إلى أن "مطالبنا ضمن المنظور العام تمثل الخطة A، وفي حال تم عقد اجتماعات قادمة وتعديل قانون رئاسة الإقليم دون حضور أو مشاركة الاتحاد فسنعمل على اللجوء إلى الخطة B التي أعدها الاتحاد الوطني".

واكد كاكائي، أن "الاتحاد ما زال متمسكاً بخطة A وأن تُحل المشاكل وفق الحوار والتوافق ولا خيار بيننا وبين الديمقراطي الكردستاني الا بحل جميع الخلافات بالتفاهم والاتفاق".

وكانت رئاسة برلمان كردستان رفعت جلسة المجلس التي عقدت، أمس الجمعة (1 آذار 2019)، إلى إشعار آخر بعد استمرار مقاطعة اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني للجلسة.

