السفير التركي في بغداد يكشف عن موعد زيارة أردوغان إلى العراق

الخليج 365/ بغدادأعلن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، عن موعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الى العراق، فيما اشار الى ان مبعوث اردوغان سيزور بغداد الشهر الحالي.

وقال يلدز في لقاء متلفز ان "خطتنا هي كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق وهناك نقص كبير جدا في البنية التحتية، ووقفنا مع العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعماره وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك"، مبينا ان "الرئيس رجب طيب اردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة في شهر آذار الحالي".



واضاف ان هذه الزيارة مهمة للبلدين"، مشيرا الى ان "مبعوث أردوغان سيزور العراق خلال آذار الجاري، تشمل مباحثات عراقية تركية في ملف المياه".

وتابع يلدز أن "الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على داعش".

وبشأن تواجد القوات التركية في العراق، اكد السفير ان "وجود القوات التركية في بعشيقة موضوع ينزعج منه العراقيين بصورة عامة ونحن أيضا ننزعج لانزعاجهم وهذا أمر يحرجنا"، موضحا أن "وجود القوات يجب أن يبحث من جديد في إطار آخر".

