نائب: النزاهة تحقق بـ3 ملفات تخص عمل مديرية نقل الطاقة الكهربائية بالمنقطة الوسطى

الخليج 365/ بغداداكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، السبت ، احالة ثلاثة ملفات الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها تتعلق بعمل المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى.

وقال النائب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مدير عام المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى، يتحمل مسؤولية الهدر بالمال العام، بتسببه بعطب محولة قدرة كهربائية (١١/٣٣/١٣٢كي.في) لمحطة اسكان الخر في بغداد"، مبينا "اننا خاطبنا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء حول ثلاثة ملفات يتطلب التحقيق بها واتخاذ الاجراءات الرادعة حصلت بالمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى".



واضاف ان "احد تلك الملفات هو شراء زيت محولات فاشل بالفحص بمبلغ يقدر بمليار دينار، ومن مبالغ خلية الازمة لأحدى محافظات الوسط وتسبب هذا الزيت بعطب محولة قدرة بالعاصمة بغداد وأظهرت نتائج فحص الزيت التي أجريت بعد عطب المحولة في مختبرات مصافي الوسط انه فاشل".

واكد ان "واجب مجلس النواب التشريعي والرقابي والتمثيلي يحتم علينا القيام بواجبنا بكل حيادية، وايمانا منا بأهمية تفعيل الدور الرقابي للحد والقضاء على الفساد وهدر المال العام ورصد المخالفات"، مطالبا "وزير الكهرباء والجهات الرقابية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع حالات التحايل".

يذكر ان النائبة عالية نصيف اكدت، امس الجمعة، ان وضع التيار الكهربائي في فصل الصيف مقلق للغاية، فيما اشارت الى ان الوزير قام بتعيين ابن خالته مديرا عاما للتوزيع.

