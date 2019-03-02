مصدر: تشكيل الحكومة يسيطر عليها الجمود والكرد يتسابقون على بغداد للحصول على منصب

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، السبت، ان اكمال تشكيل الحكومة يسيطر عليه الجمود، فيما اشار الى ان الحزبين الكرديين يتسابقان على بغداد للحصول على منصب وزير العدل.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "مجريات الحوارات السياسية بشأن إكمال الحكومة يسيطر عليها الجمود بشكل عام"، مبينا ان "رئيسي الحكومة والبرلمان دخلا على خط أزمة إكمال التشكيلة الحكومية، ويحاولان التوصل إلى حلول بشأنها قبل استئناف جلسات البرلمان".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اللقاءات والاتصالات مع الأطراف السياسية المؤثّرة لم تفض إلى نتيجة تذكر، بل اصطدمت بتقاطعات جديدة، وتمسك بالمرشحين"، مشيرا الى أنّ "الأطراف الكردية لم تحسم مرشحها للعدل، وأنّ "الحزبين الرئيسيين (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يحاول كل منهما التفاوض منفرداً مع بغداد، للحصول على المنصب".

وتابع ان "المكون السني لم يحسم مرشحيه لحقيبتي الدفاع والتربية حتى الآن"، موضحا ان "الحوارات الجارية بشأن حقيبة الداخلية لم تحسم المرشح لغاية الان".

واكد المصدر ان "الواقع السياسي بشكل عام يؤشر إلى أنّ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان لن يختلف عن الفصل السابق، وسيسيطر الخلاف السياسي على الجلسات".

وافاد مصدر مطلع الاربعاء الماضي، بأن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا لها في قصر السلام ببغداد لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد.

