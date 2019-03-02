الاتصالات تعلن احباط تهريب سعات للانترنت في نينوى

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن إحباط تهريب لسعات الانترنت في محافظة نينوى في عملية "نوعية".

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم التوصل إلى أبراج رئيسية في منطقة (نائية) على طريق كركوك- موصل قرب محافظة أربيل تستخدم لتهريب سعات الانترنت، حيث تم خلال العملية ضبط وسائل التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى ضد الشركات المخالفة".



وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء "تنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات نعيم الربيعي بمكافحة تهريب سعات الانترنت وبعملية نوعية من خلال جرد أبراج الانترنت والتي قامت بها كوادر مديرية اتصالات نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".

ودعت وزارة الاتصالات الأجهزة الأمنية والمواطنين، إلى "التعاون مع كوادر الوزارة من أجل إيقاف التهريب والسيطرة على هدر المال العام".

