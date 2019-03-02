بالصورة.. مجموعة من اصحاب الستوتات يعتدون على مراقب بامانة بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، السبت، ان مجموعة من اصحاب الستوتات اعتدوا على مراقب فيها، مبينة ان ذلك جاء بعد منعهم من رمي الانقاض في حاويات النفايات.

وقال الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراقب في ببلدية الصدر الاولى التابعة لامانة بغداد اصيب بعد ان قام بعض اصحاب الستوتات بالاعتداء عليه بسبب منعه لهم برمي الانقاض في حاويات النفايات".

ودعت الامانة "كل من يمتلك معلومات تستدل بها على الجناة ابلاغها بها لرفع دعوى قضائية ومعاقبة الجناة قانونياً والقصاص منهم".



يذكر ان كوادر امانة بغداد تتعرض بين فترة واخرى الى اعتداءات خلال قيامها بازالة التجاوزات ومنعها من ارتكاب بعض المواطنين مخالفات تؤدي الى تخريب مظهر العاصمة.



