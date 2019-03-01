رسام كاريكاتير عراقي يحصد المرتبة الاولى بين 270 مشتركا و360 كاريكاتيرا

الخليج 365/ بغدادحصد رسام الكاريكاتير العراقي مخلد حبيب ، على المرتبة الاولى من بين 270 مشتركا و360 كاريكاتيرا مشاركا في مسابقة "ريشة بيار صادق" اللبنانية للفنون الجميلة.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، إن رسام الكاريكاتير العراقي مخلد حبيب فاز في المرتبة الاولى للرسامين المستقلين من بين 270 مشتركا و360 كاريكاتورا مشاركا في مسابقة "ريشة بيار صادق" في نسختها الثالثة، التي اقيمت في حرم الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة "الألبا".



وأقيم مساء أمس حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "ريشة بيار صادق" في نسختها الثالثة، في حرم الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة "الألبا"، الذي كان الفنان بيار صادق من خريجيها، برعاية وزير الثقافة محمد داوود وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، الوزيرين السابقين ملحم الرياشي وزياد بارود، السيدة منى الهراوي، مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، ونخبة من الاعلاميين.