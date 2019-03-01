مشاكل الحدود وحقول النفط المشتركة تنتظر روحاني في بغداد

اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما أعلن في طهران عن أول زيارة الى العراق يقوم بها الرئيس روحاني، فإن مشاكل الحدود البرية والبحرية وحقول النفط المشتركة وتعويضات حرب البلدين والعقوبات الاميركية ستكون على رأس الاولويات التي سيبحثها مع القادة العراقيين.

وقالت مصادر ايرانية إن روحاني يعتزم زيارة العراق في الحادي عشر من الشهر الحالي للمرة الاولى منذ توليه الرئاسة عام 2013 رفقة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين كبار أبرزهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

واشارت الى أن زيارة روحاني للعراق في هذا التوقيت تأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين لا سيما في مرحلة ما بعد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران ودور العراق في التخفيف من آثارها.

واشارت المصادر الى ان روحاني سيزور النجف في 14 من الشهر الحالي خلال وجوده في العراق حيث سيلتقي المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني.

وكان روحاني اشار مؤخرا حول التبادل التجاري بين طهران وبغداد الى انه قد وصل الى 12 مليار دولار فيما يعتزم مسؤولو البلدين زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.

ويوم الثلاثاء الماضي اشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤتمر صحافي الى زيارة مرتقبة لروحاني الى العراق قائلا "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الايراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا".

وكان عبد المهدي قد عبر عن أمله خلال اجتماعه في بغداد الاسبوع الماضي مع نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الاسبوع الماضي "في ان تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البليدين الى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية"، مؤكدا استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الاردنية التي اتفق البلدان الشهر الماضي على انشائها على حدودهما.

مشاكل حدودية برية وبحرية

وتأتي زيارة روحاني للعراق فيما تظل مشاكل استراتيجية بين البلدين من دون حل منذ عقود عديدة خاصة اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975 والتي يطالب العراق بتعديلها خاصة وان الحدود بين البلدين البالغ طولها 1400 كيلومترا ظلت احدى القضايا التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات بين البلدين.

لكن الجانب الايرانى قال عام 2007 ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر اتفاق رسمي ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها.

وكانت اتفاقية الجزائر وقعت عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي وباشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين.

وكان قد تم عام 1937 عندما كان العراق تحت الاحتلال البريطاني توقيع اتفاقية تعتبر ان نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وايران لكن الحكومات المتلاحقة في ايران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته صنيعة امبريالية.

وفي عام 1969 ابلغ العراق الحكومة الايرانية ان شط العرب كاملا هو مياه عراقية ولم يعترف بفكرة خط القعر لكنه في عام 1975 ولاخماد الصراع المسلح للاكراد بقيادة مصطفى بارزاني الذي كان مدعوما من شاه ايران قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم الاتفاق على اعتبار منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين إيران والعراق وتضمن الاتفاق كذلك وقف دعم الشاه للحركات الكردية المسلحة في شمال العراق.

لكنه بعد الثورة الايرانية عام 1979 ووصول خميني الى قيادة البلاد وتولي صدام حسين رئاسة العراق حيث تمزيق الاتفاقية من قبل صدام وبدأت في عام 1980 الحرب العراقية الايرانية واستمرت 8 سنوات.

الحقول النفطية المشتركة

وتشكل الحقول النفطية المشتركة بين العراق وايران والبلغ عددها 23 حقلا احدى المشاكل المهمة بين البلدين مع اتهامات عراقية لايران بأستغلال بعضها من طرف واحد.

وقد تفجرت ازمة هذه الحقول اواخر عام 2009 حين عبرت قوة ايرانية الحدود العراقية وسيطرت على حقل الفكة النفطي عند المنطقة الحدودية المشتركة للبلدين شرق مدينة العمارة جنوب العراق ورفعت العلم الايراني عليه.

ويبعد هذا الحقل مسافة 500 متر عن الحدود، ومسافة كلم واحد عن موقع قوة عراقية ويقع في الجانب العراقي بحسب اتفاق الهدنة الموقع بين البلدين اثر انتهاء الحرب التي استمرت من 1980 الى 1988. وقد اثار الحادث استياء عراقيا واسعا اضطرت معه ايران الى سحب قوتها العسكرية من الحقل.

واتهمت بغداد مرارا ايران باطلاق النار على الموظفين العراقيين هناك ثم عقد العراق وايران عدة اجتماعات خلال الاعوام الماضية بهدف التوصل لاتفاق حول الحدود لكن دون الوصول الى اي نتائج.

وفي منتصف العام الماضي اعلنت وزارة النفط الإيرانية أن عائداتها من الحقول النفطية المشتركة مع العراق غرب نهر كارون بلغت 5 مليارات دولار سنوياً خلال العامين الماضيين وأفادت بأن الإنتاج من هذه الحقول المشتركة بلغ 300 ألف برميل يومياً.

وتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تنتج نحو 68 ألف برميل من النفط الخام يومياً من 4 حقول مشتركة مع العراق وهي دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان . ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة النفط الإيرانية مهدي فكور قوله إن عمليات الحفر جارية حالياً في 8 مواقع ضمن عدد من الحقول المشتركة بين البلدين والنتائج مرضية.

ومن النتظر ان يكون موضوع هذه الحقول مثار نقاشات خلال زياراة روحاني لبغداد وسط توقعات بتوقيع اتفاق نهائي بين إيران والعراق يقضي بالاستثمار المشترك لحقلين نفطيين على حدود البلدين وفقاً لبيان وزارة النفط العراقية.

Advertisements

وكان اتفاق مبدئي وُقّع في آب أغسطس 2017 بين وزيري النفط في البلدين يشمل الاستثمار المشترك لحقلي نفط خانه في محافظة ديالى شمال شرق بغداد والسندباد في محافظة البصرة جنوب البلاد.

"تعويصات" الحرب العراقية الايرانية

ومن القضايا الشائكة الاخرى بين البلدين قضية تعويضات الحرب العراقية الايرانية التي اقرها مجلس الامن الدولي ضد العراق والبالغة 110 مليارات دولار والتي تهدد طهران بغداد بمقاضاتها دوليا كلما طالبت بحقوقها في الحدود البرية والبحرية وحقول النفط المشتركة.

وفي منتصف العام الماضي طالبت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى ردا على التزام بغداد بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.

وأشارت ابتكار الى انه "ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

وقالت أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب وذلك حسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، مشيرة إلى أن طهران لم تطالب سابقا بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة - العراق.

ومؤخرا طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه العراق بدفع تعويضات لبلاده على خلفية حرب الخليج الأولى في ثمانينات القرن الماضي. وقال فلاحت بيشه في تصريح صحافي أنه "لا يمكن تجاهل تعويضات الحرب في العلاقات بين الدولتين" مبيناً أن "المسؤولين العراقيين لم يرفضوا ذلك بشكل قاطع".

واضاف "إن إنتاج العراق من النفط أكثر من إنتاج إيران كما أنه يجني الكثير من المال من بيع النفط لذا فإن لديه القدرة على تسديد هذه التعويضات وهو يدفع دينه للكويت حاليا بموجب التزام دولي".

وجاء هذا على خلفية إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي التزام بلاده بتنفيذ العقوبات الأميركية ضد إيران قبل أن يتراجع عن ذلك.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي عقب قرار الولايات المتحدة مؤخراً استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران "نحن ضد العقوبات الدولية بالمطلق فالعراق دفع أكبر ثمن للعقوبات الظالمة التي فرضت عليه لمدة 13 سنة ودفعنا ثمنها الباهظ، لكننا سنلتزم بها".

وقد اغضب هذا التصريح إيران وتم وصفه من قبل مسؤولين فيها بأنه "منهزم لأمريكا" ما جعله يتراجع عنه قائلاً "موقفنا ثابت برفض الاعتداء على دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية". واوضح متراجعا "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأميركية".

وردا على المطالبات الايرنية تلك قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن العراق غير ملزم بموجب القانون الدولي بدفع تعويضات مالية إلى إيران عن الحرب التي دارت بين البلدين في الفترة 1980- 1988.

وأضاف حرب في بيان أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الذي صدر عام 1988 أوقف الحرب بين البلدين ولم يتطرق إلى أية تفاصيل خاصة بالتعويضات المالية سواء للعراق أو لإيران". وأكد أن "أية مطالبة سواء كانت من العراق أو من إيران لدفع تعويضات مالية جراء الحرب لا يوجد أي أساس قانوني لها".

مفاوضات الضعيفين.. لمن تميل الكفة؟

وتشير مصادر عراقية الى ان المفوضات العراقية الايرانية التي ستجري خلال زيارة روحاني لبغداد حول هذه القضايا الشائكة تأتي في وقت يعاني فيه البلدان من صعوبات سياسية واقتصادية قد ترغم الطرفين على تقديم تنازلات خلالها.

وتقول هذه المصادر التي تحدثت معها ""الخليج 365"" طالبة عدم الاشارة لاسمها ان ايران تواجه صعوبات اقتصادية هي الاخطر منذ 40 عاما كما اقر بذلك روحاني نفسه مؤكدا التأثير السلبي للعقوبات الاميركية على بلاده التي تشهد منذ اشهرتظاهرات شعبية لقطاعات واسعة من الشعب احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية.

وتوضح انه في المقابل فإن العراق يعاني من اثار الحرب ضد الارهاب التي استمرت اربعة اعوام واستنزفت موارد البلاد وفجرت احتجاجات بدورها ضد البطالة والفساد في معظم محافظات البلاد.

ولذلك تنوه هذه المصادر الى انه برغم الهيمنة الواسعة لايران على شؤون العراق حاليا فأنها مرغمة على استرضائه لحاجتها اليه منفذا تجاريا واقتصاديا يخفف عن اثار العقوبات الاميركية القاسية التي تضرب بعمق البلاد.

وترى ان العراق يجب ان يستغل هذه الظروف التي تمر بها ايران للضغط على جارتها لاستحصال حقوقه منها وتشير الى ان ذلك يستدعي وجود مفاوض عراقي شجاع يضع مصالح بلاده قبل مصالح ايران .. متساءلة بالقول: ولكن هل يوجد مثل هذا المفاوض حاليا؟.