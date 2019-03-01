السلطات السويدية تعتقل ”مهاجرا عراقيا" بتهمة التجسس وارسال تقارير عن اللاجئين

الخليج 365/ بغدادأفاد المركز السويدي للمعلومات SCI، الجمعة، بأن السلطات السويدية اعتقلت مهاجرا عراقيا بتهمة التجسس على اللاجئين و إرسال تقارير عنهم.

وقال المركز، إن جهاز الاستخبارات السويدية sapö، اعتقل شخص مهاجر في السويد ، يقوم بعملية تجسس منظمة ضد اللاجئين في السويد.

وأوضح، المركز السويدي للمعلومات SCI، أن الشخص الذي تم اعتقاله ، هو مهاجر عراقي يعيش في ستوكهولم و يبلغ من العمر 45 عاما، ويعمل لصالح جهات امنية عراقية، تقوم بمتابعة ورصد بعض الاجئين والمهاجرين في السويد، من الذين لديهم اراء او انشطة متعددة.



وبحسب المركز السويدي للمعلومات SCI ، فقد كان عمل هذا الشخص هو التجسس على اللاجئين المعارضين ، ونقل اراءهم و انشطتهم واسماءهم ومعلومات عنهم وعن عوائلهم الى سلطات بلده .

وبين المركز ، أن الاستخبارات السويدية اعلنت عن هويته وفقا لما نشره التلفزيون السويدي اليوم الجمعة، و قالت انه يعمل بشكل منظم وحصل على الجنسية السويدية في 2016، ومعروف بين افراد الجالية التي ينتمي لها في السويد ، مشيرا الى أن التحقيق جاري معه لمعرفة الى اي مدى لديهم شبكة تجسس في السويد ضد اللاجئين ، وهل توجد اطراف اخرى او اشخاص اخرين يساعدونه، على حد وصفه.

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واشار المركز السويدي للمعلومات SCI الى أن التحقيق يجري مع المتهم في الجريمة المشتبه بها ، كنشاط إستخباراتي غير قانوني ضد لاجئين ومواطنين في السويد ، مضيفا أن هذا يعني انه جمع المعلومات عن افراد واشخاص لحساب دولة أخرى (العراق) ، وتعتبر جريمة تجسس وفقا للقانون السويدي.

وأكد أنه يتم التحقيق حاليا تحت إشراف أعضاء النيابة العامة في مكتب الأمن القومي السويدي، مبينا أن التحقيق في القضية لا يزال مستمراً في استجواب ومراجعة المضبوطات التجسسية التي استخدمها والصور والتقارير التي جمعها .

وشدد على أن المدعي العام السويدي سيقدمه الى المحاكمة في موعد أقصاه 15 مارس/ اذار 2019.