رئيس لجنة الصحة بمجلس النجف يعلن انضمامه لتيار الحكمة

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف علي الشمري، الجمعة، انضامه رسميا الى تيار الحكمة الوطني، مؤكدا انه جزء من كتلتها في المجلس.

وقال الشمري في بيان تلقلت الخليج 365، نسخة منه، إن "تيار الحكمة الوطني، بقيادة السيد عمار الحكيم سليل هذا الخط المشرّف يمتاز بوطنيته العراقية ولان قراره مستقلا نابعا من الضرورة العراقية وإعطائه دورا كبير للشباب العراقي في قيادة مفاصل الدولة المهمة ولان تيار الحكمة الوطني جعل من أولوياته ان تأخذ المرأة دورا كبيرا في قيادة العراق لانها نصف المجتمع ولانها قادرة على إدارة نفسها ومجتمعها ولان اتخاذ القرار في تيار الحكمة الوطني يخضع لمناقشة الوسائل والأهداف والنتائج ومن ثم الأخذ باحسنها ولأنه يؤمن ايمانا راسخا في بناء الدولة بناء حديثا مدنيا ويحصر السلاح في المؤسسات الحكومية الدستورية ويرفض تسليح الاحزاب والجماعات العسكرية وخاصة المنضوية في العملية السياسة".



واضاف "ولكل هذا الأسباب أعلن أنا علي حسن الشمري ابن النجف الأشرف وعضو مجلس محافظة النجف ورئيس لجنة الصحة والوزير الأسبق للصحة الانضمام بل الانتماء إلى تيار الحكمة الوطني وكل من يتبعني من تنظيمي العدالة والتغير ومن أيدني خلال هذا المسيرة منذ ٢٠٠٥ إلى الان وأعلن صادقا بان أكون في خدمة بلدي العراق والعراقيين جميعا وتحت قيادة تيار الحكمة الوطني وقائده سماحة السيد عمار الحكيم ملتزماً ومعاهداً على بذل الجهود لخدمة هذا المشروع الوطني".