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السعودية تستنكر تفجير الموصل وتؤكد وقوفها مع شعب وحكومة العراق

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الخليج 365/ بغداد
اعلنت وزارة الخارجية ، الجمعة، استنكار المملكة للتفجير الذي طال مدينة الموصل وراح ضحيته عدد من المدنيين، فيما جددت وقوفها مع شعب وحكومة العراق.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة الموصل العراقية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

واضافت أن "المملكة تؤكد على رفض هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ونقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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