السعودية تستنكر تفجير الموصل وتؤكد وقوفها مع شعب وحكومة العراق

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الخارجية السعودية ، الجمعة، استنكار المملكة للتفجير الذي طال مدينة الموصل وراح ضحيته عدد من المدنيين، فيما جددت وقوفها مع شعب وحكومة العراق.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع في مدينة الموصل العراقية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

واضافت أن "المملكة تؤكد على رفض هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ونقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".

