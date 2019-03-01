البيشمركة تحذر من عودة الارهاب والعجز عن مواجهته عسكريا

الخليج 365/ بغدادحذّر وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري، الجمعة، من عودة ظهور الارهاب في العراق مرة اخرى والعجز عن مواجهته عسكريا.

وقال سنجاري في كلمة له خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، ونقلتها وسائل اعلام كردية، إن "انتهاء داعش عسكريا لا يعني نهاية الارهاب".

واضاف سنجاري، الذي يشغل ايضا وزير داخلية الاقليم، ان "داعش لم ينته بعدُ ومستمرا في جميع المناطق المحررة، ويعيد تنظيم صفوفه، ويعمل على ايجاد تكتيكات جديدة، واستغلال الشباب في تنفيذ العمليات المسلحة".



واشار سنجاري الى ان "العمليات العسكرية لا تكفي في مواجهة الارهاب، وينبغي العمل على عدم بقاء البيئة التي ادت الى ظهوره عبر انهاء الازمات السياسية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع الوزير انه "بعد هزيمة داعش في العراق فإن الفرصة سانحة لتجاوز الماضي وحل جميع المشاكل لكي يشعر الجميع بالطمأنينة والثقة من خلال تطبيق الدستور والقانون وعلى العكس من هذا فان العراق سيتعرض الى ظهور مجاميع ارهابية جديدة وعندها سيعجز من القضاء على تلك المجاميع عسكريا".

وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية من البلاد.

