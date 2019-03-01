تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بفرص عمل وتنفيذ اصلاحات

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وتنفيذ اصلاحات على مستوى الحكومة المحلية.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن العشرات تظاهروا قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، والنهوض بالوضع الخدمي، وتنفيذ اصلاحات تشمل محاكمة متهمين بالفساد، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بالوفاء بوعودها السابقة لأهالي البصرة، ومنها ما يتعلق بتوفير 10 آلاف فرصة عمل.



يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ العام الماضي تظاهرات احتجاجية كل يوم جمعة للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة.