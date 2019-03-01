العشرات من الايزيديين يتظاهرون في ناحية سنوني تنديدا بمجزرة الباغوز

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني شمالي العراق تنديدا بمجزرة اعدام الفتيات في منطقة الباغوز السورية.

وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات الايزيديين خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة تنديدا بمجزرة الباغوز، مطالبين بالكشف عن باقي المختطفات الايزيديات".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، ان قوات النخبة البريطانية قد عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لـ"داعش" في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي عناصر التنظيم، فيما طالبت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، بإعادة جثامين النساء الايزيديات الـ50 اللاتي اعدمهن "داعش"، متعهدة بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.

