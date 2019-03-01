تظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني شمالي العراق تنديدا بمجزرة اعدام الفتيات في منطقة الباغوز السورية.
وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات الايزيديين خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة تنديدا بمجزرة الباغوز، مطالبين بالكشف عن باقي المختطفات الايزيديات".
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، ان قوات النخبة البريطانية قد عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لـ"داعش" في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي عناصر التنظيم، فيما طالبت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، بإعادة جثامين النساء الايزيديات الـ50 اللاتي اعدمهن "داعش"، متعهدة بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات من الايزيديين يتظاهرون في ناحية سنوني تنديدا بمجزرة الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.