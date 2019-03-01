باكستان تعيد اليوم فتح المجال الجوي للرحلات التجارية

الخليج 365/ بغدادأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها ستعيد فتح المجال الجوي، الذي كان مغلقا هذا الأسبوع بسبب التوترات مع جارتها الهند، أمام الرحلات التجارية بدءا من الرابعة، مساء اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة "تلقينا تعليمات بأن باكستان ستعيد فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات التجارية، ومن المقرر استئناف العمليات الجوية بدءا من الرابعة مساء اليوم"، بحسب ما نقلت "رويترز".



وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"، كما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام اباد عن اسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وقالت هيئة الطيران على تويتر "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر".

وقال ناطق باسم الجيش الباكستاني إن هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".

يذكر أن هناك في ولاية جامو وكشمير انفصاليون يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.

وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم المسلحين، وترفض إسلام أباد بدورها هذه الاتهامات مؤكدة أن سكان كشمير يناضلون بصورة مستقلة من أجل الحصول على حقوقهم.

