بالصور.. وقفة احتجاجية ببغداد على قتل 50 امراة ايزيدية في الباغوز

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نظم العشرات من المواطنين، الجمعة، وقفة احتجاجية على قتل 50 امراة ايزيدية في الباغوز بسوريا.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين نظموا اليوم، وقفة في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على قتل 50 امراة ايزيدية في الباغوز.
واضاف المراسل ان هذه الوقفة جاءت كدافع وطني يعزز التعايش السلمي بين جميع ابناء العراق.
وتظاهر العشرات من الآيزيديين، اليوم الجمعة، في ناحية سنوني شمالي العراق تنديدا بمجزرة اعدام الفتيات في منطقة الباغوز السورية.
فيما استنكرت المرجعية الدينية اليوم الجمعة، جريمة ذبح "داعش" لـ50 ايزيدية في سوريا، مطالبة الحكومة بمتابعة جرائم داعش وتوثيقها.
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