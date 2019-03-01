القبانجي يدعو الدولة لحظر المواقع الاباحية لانها تقتل الشباب

الخليج 365/ النجفدعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الجمعة، الجهات المسؤولة في العراق الى حظر المواقع الاباحية، مبينا انها تقتل الشباب وتفكك الاسرة.

وقال القبانجي خلال خطبة يوم الجمعة في النجف وتابعتها الخليج 365 ان "على الجهات المسؤولة في العراق بأن تقوم بحظر المواقع الاباحية"، عازيا سبب ذلك الى "انها تقتل شبابنا وتفكك الاسرة".

وفي شأن منفصل رحب القبانجي "بعقد مؤتمر مجالس البرلمانات العربية في بغداد الذي يعتزم مجلس الامة الكويتي عقده للتأكيد على المد العربي"، لافتا الى ان "الترحيب مشروط بعدم تدخل المؤتمر بشؤون العراق وسياساته الخارجية وعلاقاته الدولية".



وبشأن الايزيديين، طالب القبانجي "التحالف الدولي بكشف مصير ثلاثة الاف شاب ايزدي وايزيدية والعثور عليهم وتعويض ذويهم"، موضحا ان "التحالف الدولي اقر بقتل 1257 عنصر مدني في العراق وسوريا ولا يقدم اعتذرا ولاتعويضا".

واستنكرت المرجعية الدينية اليوم الجمعة، جريمة ذبح "داعش" لـ50 ايزيدية في سوريا، فيما طالبت الحكومة بمتابعة جرائم داعش وتوثيقها.

