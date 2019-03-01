القبض على شبكة تزوير سندات اراضي تقدر بالمليارات في كربلاء

أفاد مصدر محلي، الجمعة، بالقاء القبض على شبكة تزوير سندات اراضي تقدر بالمليارات تابعة للمواطنين في محافظة كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ للسومرية نيوز إن "مديرية أستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء القت القبض على شبكة تزوير سندات أراضي تقدر بالمليارات تابعة للمواطنين في المحافظة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمة أن "الشبكة تقوم ايضا بتزوير العملة"، مؤكدا أنه "تم ارسالهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين الحين والآخر بالقاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تزوير سندات الاراضي والعملات النقدية في انحاء متعددة من البلاد، واحالتهم الى القضاء.
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