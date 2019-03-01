بغداد توضح موقفها من عودة شخصيات سياسية "مطلوبة" للقضاء

اسماء السيد - رد مجلس القضاء العراقي الاعلى اليوم على تقارير تفيد بعودة شخصيات جميعها سنية مطلوبة للقضاء الى بلدها يتقدمها نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي مؤكدا أنه يمكنها الطعن بالأحكام الصادرة ضدها .. فيما حذر علاوي من اضطرابات جديدة في العراق وبارزاني من عودة داعش.

وأكد مجلس القضاء العراقي عدم صحة تقارير تتناقلها وسائل إعلام حول وجود إجراءات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، حيث أشارت هذه التقارير الى وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة القادة السياسيين السابقين طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم سليمان واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، موضحة أن الوساطات توصلت الى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم و مزاولة نشاطهم السياسي قريبا.

الشيخ علي حاتم السليمان أمير الدليم

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي الجمعة تابعته ""الخليج 365"" أن "اأي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية ".

وشدد على عدم "وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اأي شخص بدوافع سياسية لأن الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى"، بحسب قوله.

ويتهم قادة سياسيون عراقيون ومنظمات حقوقية دولية القضاء العراقي وخاصة خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014 بإخضاع القضاء لرغباته وتسييسه لمصالحه الحزبية والسياسية.

وجاء موقف مجلس القضاء العراقي هذا ردا على ما تتناقله وسائل إعلام عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من أجل عودة الشخصيات السياسية السنية التي تقيم خارج العراق حاليا ويتقدمها نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء وزير المالية رافع العيساوي وأمير عشائر الدليم في محافظة الانبار الشيخ علي حاتم سليمان ومحافظ الموصل اثيل النجيفي والذين كان القضاء العراقي قد اصدر ضدهم احكامًا بالسجن او حرر مذكرات بالقبض عليهم بتهم إرهاب.

فقد حكم القضاء العراقي على الهاشمي بالإعدام بتهم ارهاب لكن الشرطة الدولية "الانتربول" برأته من التهم التي استند اليها القضاء لإصدار حكمه هذا، ورفع اسمه من قائمته الحمراء للمطلوبين دوليا. اما العيساوي فقد حكم عليه غيابيا بالسجن سبع سنوات فيما حكم على محافظ الموصل السابق اثيل النجيفي بالسجن ثلاث سنوات، بينما أصدر القضاء مذكرة قبض بتهم إرهاب ضد الشيخ السليمان.

وشهد العامان الماضي والحالي تسوية اوضاع عدد من القادة السياسيين والمسؤولين المطلوبين للقضاء وعودتهم الى العراق كان اخرهم رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة الذي عاد الى بغداد الاسبوع الحالي بعد الحكم عليه بالسجن سبع سنوات، حيث سويت اوضاع هذه الشخصيات اما وفقا لصفقات سياسية او شمولهم بالعفو العام.

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علاوي يحذر من اضطرابات في العراق وبارزاني من عودة داعش

حذر رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي السابق اياد علاوي اليوم من خطر تعرض العراق لاحداث مشابهة كما في اليمن وسوريا.

وقال علاوي في كلمة له بمنتدى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي السنوي الاول، ان الوضع الدولي لم يعد كما كان مع وجود بوادر لحرب باردة، فما يحصل في سوريا واليمن وليبيا سينتقل إلى مناطق أخرى منها العراق.

واضاف علاوي في كلمة نقلتها وكالة "شفق نيوز" الكردية من اربيل واطلعت عليها ""الخليج 365"" ان أوضاع المنطقة تشجع على احتضان الإرهاب وليس على محاربته فبعد القاعدة وداعش سيأتي الجيل الثالث والرابع أيضاً لأن داعش لم ينتهِ بعد. واكد ان العملية السياسية مثلا لا تمثل جميع ابناء الشعب العراقي، فالعراق يعاني من عدة حالات خطيرة منها عدم وجود وحدة وطنية.

وقال ان الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية مع وجود أزمة تزاحم في العراق بين قوى دولية وإقليمية فالعراق أصبح مرتعاً للقوى الإقليمية والدولية التي تعيث فيه كما تشاء.

اما رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني فقد اشار في كلمة له بالمنتدى الى ان رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي هو الشخصية الملائمة للمرحلة الراهنة في العراق.

وقال بارزاني في كلمته التي ألقيت نيابة عنه "يجب تصحيح العلاقات بين جميع المكونات في العراق بشكل عملي، وعلى الأطراف التحاور وصولا للقضاء على خطر الإرهاب"..

وحذر من وجود تحركات لداعش في الخط الاستراتيجي بين محافظات ديالى، كركوك، صلاح الدين، الانبار والموصل وصولاً إلى سوريا.

وقال "لكي نتخلص من بذور الارهاب في العراق ونقضي عليها علينا اولاً ان نعيد اعمار الأماكن المدمرة وعلى الحكومة ان تدعم أصحاب رؤوس الأموال الموصليين ليكون زمام المبادرة في اعادة اعمارها بأيديهم".

واضاف مبينا "كنا نتطلع لبناء عراقٍ للجميع بعد سقوط النظام لكن ذلك لم يتحقق مع الاسف فمثلا التعامل مع اقليم كوردستان لايشبه التعامل مع اقليم بل اشبه بمحافظة".

واضاف ان انتقاد اقليم كردستان للحكومة المركزية بعدم تطبيق 55 مادة دستورية هو حرص على ان تكون للدستور سيادة.. منوها ان هناك قوانين جديدة ادرجت في الدستور ليتم سن القوانين على اساس الفدرالية التي للأسف لايتم تطبيقها.