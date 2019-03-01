نائب يكشف عن وجود مقترح لاستضافة دورية للوزراء كل ثلاثة اشهر

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الجمعة، عن وجود مقترحات لدى اعضاء البرلمان للاستضافة الدورية لكل وزير بواقع استضافة كل ثلاثة اشهر لتقويم عملهم ومحاسبتهم على ما تم تنفيذه خلال تلك الفترة.

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعضاء البرلمان بالدورة الحالية يختلف وضعهم عن الدورات السابقة حيث نجد أن الاعضاء لديهم كامل الحرية باختيار ما يرونه مناسبا او يقتنعون به"، مبينا أن "مجلس النواب وبعد حسم اللجان البرلمانية أصبح على الطريق للبدء بعمله التشريعي والرقابي".



وأضاف عليوي، أن "امام مجلس النواب بالمرحلة المقبلة واجبات كثيرة وكبيرة وتراكمات من سنين سابقة ينبغي العمل على معالجتها سواء بتعديل بعض القوانين او مكافحة الفساد والمحاصصة"، لافتا الى أن "هناك دعوات لدى اعضاء البرلمان كي يكون هناك استضافة دورية لكل وزير كل ثلاثة أشهر لتقويم عمله واداءه ومحاسبته خلال تلك الفترة على ما تم تنفيذه".