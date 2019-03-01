برلمان كردستان يرفع جلسته الى اشعار اخر

افاد مصدر سياسي مطلع، الجمعة، بأن برلمان اقليم كردستان رفع جلسته الى اشعار اخر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة برلمان كردستان رفعت جلسة المجلس التي عقدت اليوم، الى اشعار اخر"، مبينا ان "عقد الجلسة المقبلة سيحددها رئيس البرلمان في الايام القادمة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "جلسة اليوم كانت خالية من اي برامج"، مشيرا الى ان "عقدها في اول ايام الربيع جاء بحسب نظام الاقليم التي يجب ان تعقد جلسة للبرلمان في الاول من اذار".
وتابع ان "الجلسة عقدت بغياب الاتحاد الوطني الكردستاني".
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