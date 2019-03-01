‏النجيفي يعلق على عودته للعراق بموافقة القضاء

الخليج 365/ بغدادعد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي التقرير الذي نشر على احدى وسائل الاعلام بشأن وجود وساطات سياسية تجمعه بشخصيات لعودتهم الى العراق بانها إشاعة مقصودة لإحراج القضاء.

وقال النجيفي في تغريدة له تابعته الخليج 365، إن "ما نشرته الشرقية من وجود وساطات سياسية تجمع شخصيات ليس بينهم رابط ولا تنسيق سوى انهم جميعا من السنة فانما هي إشاعة مقصودة لإحراج القضاء واظهار اَي معالجة قانونية وكأنها صفقة سياسية مشبوهة".



نفى مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، فيما اشار الى ان الحديث عن جود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية عار عن الصحة.

يذكر ان احدى الفضائيات نقلت امس خبرا نسبته لمصادر مطلعة تضمن انه تم اكمال القضاء العراقي اجراءات عودة من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لاسباب سياسية.

وذكرت المصادر بحسب تلك الفضائية انه اصبح لدى السياسيين الاربعة وهم (نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان) المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، العودة للعراق اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء.

