بالصور.. 21 طفلا أيزيديا يصلون العراق بعد تحريرهم من "داعش"

الخليج 365/ بغدادوصل، صباح اليوم الجمعة، 21 طفلا ايزيديا بينهم ثلاث فتيات إلى مركز قضاء سنجار في نينوى، قادمين من سوريا التي قضوا فيها أكثر من اربع سنوات بسجون تنظيم "داعش"، وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل والاستعباد الجنسي.

وذكر موقع "ايزيدى 24" أن "قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الأطفال الايزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش".

وبحسب مديرية شؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف باقليم كردستان، لا يزال هناك أكثر من ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف إيزيدي لدى التنظيم.



يذكر أن تنظيم "داعش" اجتاح قضاء سنجار بالعراق والقرى الايزيدية المجاورة للجبل، في الثالث من اب عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيدية ابادة جماعية، وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في أسواق النخاسة، واستخدم النساء للاستعباد الجنسي.

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