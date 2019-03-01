سوريا تبدي استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإعادة النازحين العراقيين

الخليج 365/ بغداداعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الجمعة ، حرصه على إعادة الاستقرار والخدمات للمناطق المحررة لتامين عودة كريمة للأسر النازحة، فيما ابدى السفير السوري ببغداد صطام الدندح استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات لإعادة النازحين العراقيين.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح بمكتبه بمقر الوزارة في بغداد"، مبينا انه "جرى بحث أوضاع النازحين العراقيين المتواجدين في الجمهورية العربية السورية وكيفية التنسيق المشترك لغرض إعادتهم إلى البلاد".



واكد موسى خلال البيان ان "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على إعادة الاستقرار والخدمات للمناطق المحررة لتامين عودة كريمة للأسر النازحة".

من جانبه، شدد السفير السوري صطام الدندح "على أهمية العمل المشترك بين الوزارة والسفارة لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعيا"، لافتا الى ان "الحكومة السورية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للجانب العراقي لإعادة النازحين من سوريا".

واعرب الدندح عن امله بـ"إعادة النازحين السوريين المتواجدين في محافظات إقليم كردستان إلى مناطقهم الأصلية المحررة في سوريا".

يذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت، في وقت سابق، عن إعادة المئات من اللاجئين العراقيين من المخيمات في سوريا إلى الأراضي العراقية، تباعاً وفقاً بالتنسيق مع الجانب السوري.

