اربع طرق للحصول على الجنسية التركية

الخليج 365/ بغدادنشرت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، تقريرا حددت من خلاله سبل الحصول على الجنسية التركية بطريقة قانونية، ليكون دليلا للأجانب ويحميهم من عمليات الاحتيال والنصب.

وقالت الوكالة التركية، إن القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية تطبق على جميع الأجانب على حد سواء، وهي منضبطة بعدة حالات، ومؤخرا أضيفت لها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات.



وتضع الحكومة التركية شرطا أساسيا للحصول على الجنسية، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول عليها بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخل بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.

وحصرت "الأناضول" طرق الحصول على الجنسية التركية بأربع حالات، وهي:

- الإقامة مع إذن العمل لخمس سنوات متواصلة

- بعد 3 سنوات من الزواج من مواطن أو مواطنة تركية

- الجنسية الاستثنائية التي تمنح في حالات خاصة جدا

- الاستثمار الاقتصادي بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار ولمدة 3 سنوات

وأضافت، أن طريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلا عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأشارت الوكالة، إلى أن طريقة الاستثمار الاقتصادي ساهمت في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا، بغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد اتمام المعاملات.

وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية التركية، في تقرير لها قبل أيام، بأن نسبة شراء العقارات من قبل الأجانب في البلاد، العام 2018 ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بالعام 2017.

