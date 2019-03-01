علاوي يحذر من انتقال الاحداث بسوريا واليمن للعراق ويؤكد: انتظروا الحرب الباردة

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، من تعرض العراق لاحداث مشابهة كما في اليمن وسوريا، فيما اشار الى ان بوادر الحرب الباردة بدأت.

وقال علاوي في كلمة له بمنتدى اربيل السنوي الاول تابعته الخليج 365 ان "الوضع الدولي لم يعد كما كان، مع وجود بوادر لحرب باردة"، مبينا ان "ما يحصل في سوريا واليمن وليبيا سينتقل إلى مناطق أخرى منها العراق".

واضاف "ان أوضاع المنطقة تشجع على احتضان الإرهاب وليس على محاربته"، مبينا انه "بعد القاعدة وداعش سيأتي الجيل الثالث والرابع أيضاً لأن داعش لم ينتهِ بعد".



واكد علاوي "ان العملية السياسية مثلا لا تمثل جميع ابناء الشعب العراقي، فالعراق يعاني من عدة حالات خطيرة منها عدم وجود وحدة وطنية"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية، مع وجود أزمة تزاحم في العراق بين قوى دولية وإقليمية، فالعراق أصبح مرتعاً للقوى الإقليمية والدولية التي تعيث فيه كما تشاء".

وحذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في 24 شباط 2019، من جيل ثالث للارهاب، فيما اشار الى هناك دور لـ"داعش" جديد.

