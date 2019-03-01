بالفيديو.. فنان عراقي يوجه رسالة توعية من وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادوجه الفنان العراقي رضا الخياط، الجمعة، رسالة توعية من وسط بغداد.

وقال الخياط في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي وتابعته الخليج 365، ان "عمال البلدية يقومون يوميا باعمال تنظيف في العاصمة بغداد، لكن بعض المواطنين يرمون بالاوساخ والازبال داخل فتحات تصريف المياه".

واضاف الخياط "نحتاج الى ثورة وعي لوقف هذه الاعمال التخريبية"، داعيا الى "مساعدة عمال البلدية وعدم رمي الاوساخ في فتحات تصريف مياه الامطار ووضعها في حاويات النفايات المخصصة لذلك".

