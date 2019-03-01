النائب المالكي يعلن عن عدد القوانين الجاهزة للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل

الخليج 365/ بغداداعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، عن عدد القوانين الجاهزة للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل، فيما شدد على ان التقارب والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية امر ضروري.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاجتماع التشاوري الذي عقد بقصر السلام هو خطوة مهمة لخلق بيئة مناسبة لتحقيق نجاح ايجابية بالمرحلة المقبلة"، مبينا ان "التقارب والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو امر ضروري بغية حل جميع المشاكل ودعم الحكومة في تحقيق اعلى درجات النجاح وتقديم الخدمات للمواطنين".



واضاف المالكي ان "مجلس النواب اليوم في ادراجه اربعين مشروع قانون جاهزة للتصويت وسنعمل على تمريرها خلال الفصل التشريعي المقبل كون جميعها تصب بمصلحة المواطن وتقديم الخدمات له"، لافتا الى ان "مجلس النواب يعتزم تشريع قانون لتنظيم عمل القوات الاجنبية داخل البلاد بما يحفظ السيادة ويمنع استخدام اراضينا للاعتداء على دول المنطقة اضافة الى ايجاد اليات لتمرير القوانين المعطلة من الدورات السابقة بالتنسيق مع السلطة التشريعية".

واكد المالكي ان "حسم رئاسات اللجان واستكمال الكابينة الوزارية سيكون لهما الحيز الكامل خلال الجلسات الاولى من الفصل التشريعي المقبل".

واعلنت رئاسة مجلس النواب في 26 كانون الثاني 2019 انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

