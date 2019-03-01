نائبة: وضع الكهرباء مقلق بالصيف القادم والوزير عين ابن خالته مديرا عاما للتوزيع

الخليج 365/ بغداداكدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، ان وضع التيار الكهربائي في فصل الصيف مقلق للغاية، فيما اشارت الى ان الوزير قام بتعيين ابن خالته مديرا عاما للتوزيع.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، ان "وزير الكهرباء أعفى المهندس المخضرم صباح عكرب من منصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد، وقام بتعيين ابن خالته المهندس احمد طالب الحبوبي بديلاً عنه رغم كونه لم يعمل مدير قسم في الوزارة"، مبينة أن "التعيينات التي تتم بناءً على صلة القرابة والمحسوبية كانت وماتزال سبباً رئيسياً في تراجع عمل الوزارات بشكل كبير وفشلها في تقديم الخدمات طيلة السنوات الماضية ".



واضافت نصيف ان "الوضع مقلق في العاصمة بغداد خلال موسم الصيف القادم من حيث ساعات التزويد بالتيار الكهربائي، وبإمكان أصحاب المولدات الأهلية أن يحتفلوا من الآن بإفراغ جيوب المواطن الفقير"، مشيرة الى انها "ستستجوب الوزير قريباً في مجلس النواب حول عدة ملفات تخص عمل وزارته، من بينها ملفات سيتفاجأ بها الرأي العام".

ودعا النائب كاظم الصيادي، في 26 شباط الماضي، وزير الكهرباء لؤي الخطيب الى تقديم استقالته بعد سلسلة "التغييرات" التي استحدثها بالامس.

كما سبق أن اتهم النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري، وزير الكهرباء لؤي الخطيب بـ"إقصاء الكفاءات" الدرجات العليا والخاصة "والإبقاء على الفاسدين"، داعياً اللجان البرلمانية المعنية إلى استجواب الخطيب بـ"أسرع وقت" للمضي بسحب الثقة عنه.

