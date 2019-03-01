قتيل بانفجار سيارة مفخخة في الموصل

اسماء السيد - الموصل: قتل مدني وأصيب 13 آخرون بجروح الخميس، في انفجار سيارة مفخخة في شرق مدينة الموصل في شمال العراق، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت خليّة الإعلام الأمني العراقية في بيان إنّ "اعتداء إرهابياً بوساطة عجلة مفخخة" وقع في المنطقة الثقافية قرب جامعة مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى. ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية العام 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد حيث أعلن الموصل عاصمة لدولة "الخلافة" في العراق.

لكنّ الجهاديين ما زالوا يمتلكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

يأتي هذا التفجير في وقت تشنّ فيه قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة عسكرية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في شرق سوريا.

