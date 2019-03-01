الغانم يبحث في بغداد استضافتها لمؤتمر برلمانات الجوار

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مباحثات في بغداد اليوم لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وعقد مؤتمر لرؤساء برلمانات الجوار في العاصمة العراقية.

ووصل الغانم الى بغداد في وقت سابق اليوم على رأس وفد نيابي كبير في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وعقد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائباه جلسة مباحثات َمع الغانم والوفد المرافق له معربا عن "التقدير العالي لوقوف الكويت مع العراق بحربه ضد الارهاب ودعمها العملية السياسية".. وقال "نثمن عاليا وقوف الكويت مع العراق في حربه ضد الإرهاب والقضاء على داعش ودعمها للعملية السياسية ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

الحلبوسي مستقبلا الغانم لدى وصوله إلى بغداد اليوم

وشدد على رغبة العراق في تعزيز العلاقات مع دولة الكويت في مختلف المجالات.. وقال "تربطنا علاقات تاريخية متجذرة ومصير مشترك".

ومن جانبه أكد الغانم أن الكويت تتطلع الى عراق آمن ومستقر ومزدهر، مشددا على اهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين بما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والكويتي.

وفي تصريح له قال الغانم لدى توجهه إلى بغداد إن دول الجوار اتفقت على عقد مؤتمر لرؤساء برلماناتها في بغداد، تأكيداً للمد العربي فيها. واشار الى ان التحضير للمؤتمر يجري بترتيب بين الكويت و السعودية والأردن.. مؤكدًا أن جميع البرلمانات العربية "متفقة على ألا نترك الفراغ لدول أخرى لتملأه وعلى الدول العربية التحرك وتأكيد المدّ العربي داخل العراق".

واشار الى انه سيغادر بعد انتهاء زيارته لبغداد مساء اليوم الى الاردن لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمان الذي يعقد تحت شعار "القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين".

وسيجري الغانم في وقت لاحق اليوم سلسلة لقاءات ومباحثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الاعلى فضلا عن عدد من القيادات السياسية في العراق تتناول تطوير علاقات البلدين في مختلف مجالاتها.

