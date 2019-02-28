نائب يطالب رئيس الوزراء بارسال قوات اضافية الى ديالى

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال قوات اضافية الى محافظة ديالى، مشيرا الى ان الوضع في المحافظة "ينذر بتدهور امني خطير".

وقال الدهلكي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قرية جديدة جنوب بهرز في قضاء بعقوبة تعرضت للقصف اليوم بأكثر من 20 قذيفة هاون في الساعة الثالثة والنصف، ما ادى الى استشهاد طفلين اخوين"، مبينا ان "هذا القصف كان للمرة الرابعة".



واضاف الدهلكي، ان "هذا القصف جاء استمرارا لمسلسل القصف الذي سبقه في قرى المخيسة بقضاء المقدادية دون ان يكون هناك رادع يذكر من قبل الحكومة المحلية والمركزية".

واكد الدهلكي، ان "الوضع ينذر بتدهور امني خطير بوجود جهات متنفذة تحمل السلاح خارج اطار الدولة وتسعى لاعادة سيناريو 2007 والتغيير الديموغرافي والتطهير المذهبي في محاولة لاعداة العراق الى المربع الاول"، مشددا على "اهمية ان تكون للحكومة الاتحادية وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذا الملف والتصدي لتلك الجماعات غير المنضبطة والخارجة عن القانون".

ودعا الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء الى "تحمل المسؤولية الامنية بصفته القائد العام للقوات المسلحة وارسال قوات امنية اضافية الى محافظة ديالى بغية بسط الامن فيها".

