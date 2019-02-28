اربيل تؤكد استعدادها لحل الخلافات مع بغداد بالحوار

الخليج 365/ بغدادأكدت حكومة اقليم كردستان، الخميس، استعدادها ورغبتها لحل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية من خلال الحوار.

وقالت المتحدث الرسمي للحكومة سفين دزيي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وسائل إعلامية نشرت أخباراً وتقارير صحفية عن اجتماع امس الأربعاء، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، لا أساس لها من الصحة".

وأضاف دزيي، أن "اجتماع الأمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعاً اعتيادياً وما نشر عنه لا يحتوي شيئاً من الحقيقة وكله ملفق"، مؤكدة "استعدادها ورغبتها لحل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار".

