نائب يدعو الحكومة لادخال 11 طفلا ايزيديا عالقين في منطقة الحسكة السورية

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر، الخميس، الحكومة الى التدخل الفوري والسماح بدخول 11 طفلا من أبناء المكون تم تحريرهم من تنظيم "داعش" وهم عالقين حاليا في منطقة الحسكة السورية.

وقال خدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك 11 طفلا من المكون الايزيدي تم تحريرهم من ايدي داعش من قبل قوات قسد الكردية وحاليا في منطقة الحسكة ولايسمح بدخولهم الى الاراضي العراقية نتيجة لبعض المعرقلات"، مبينا اننا "اتصلنا بقائد العمليات وقال لنا ان هذا الامر من صلاحية العمليات المشتركة".



وأضاف خدر، أن "الحكومة والجهات الامنية ينبغي عليها التعاون انسانيا لتسهيل عملية دخول اؤلئك الاطفال العالقين على الحدود"، مشددا على "اهمية تعاون الجهات الأمنية في تسهيل عملية دخول المواطنين المحررين من داعش الارهابي".