عبد المهدي يعزي السيسي بضحايا حادث القطار

بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، رسالة تعزية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد حادثة محطة القطار التي اودت بحياة عدد من المواطنين.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تعزية الى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".
واضاف المكتب، أن "نص الرسالة جاء كالتالي: اتقدم لكم وللشعب المصري الشقيق بخالص تعازينا ومواساتنا على حادث الاصطدام في محطة رمسيس في القاهرة والذي اودى بحياة مجموعة من المواطنين واصابة آخرين، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل".
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