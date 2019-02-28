السفير اللبناني يطالب من العراق بتعاون أكبر بين دول المنطقة بشأن مكافحة الفساد

الخليج 365/ بغداددعا السفير اللبناني لدى العراق على أديب الحبحاب، الخميس، الى المزيد من التعاون المشترك بين بغداد وبيروت كونهما تواجهان خطرا مشتركا، فيما طالب بتعاون أكبر بين دول المنطقة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات لاسيما فيما يخص مكافحة الفساد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي استقبل في مكتبه بمقر الوزارة ببغداد سفير جمهورية لبنان لدى العراق على أديب الحبحاب وبحث معه العديد من القضايا المشتركة"، مبينة أن "في مستهل اللقاء رحب المفتش العام بالسفير، وثمن زيارته وحرصه على التواصل من أجل الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين الى أعلى مستوياتها".



من جهته، دعا الحبحاب، بحسب البيان، الى "مزيد من التعاون المشترك كون بغداد وبيروت تواجهان خطرا مشتركا يتطلب اليقظة مما يتطلب بقاء الشعبين الشقيقين يقظين من مخططات الأعداء والخلايا الإرهابية التي لا تزال تمثل خطراً حقيقياً على جميع دول المنطقة وخصوصاً العراق ولبنان كونهما تربطهما حدوداً مشتركة مع سوريا التي تشهد صراعاً وحرباً ضروساً ضد التنظيمات الإرهابية فيها".

وبارك الحبحاب، لـ "الشعب العراقي والقوات الأمنية فيه لانتصارهما على الإرهاب الداعشي ودحره"، مطالباً بـ"تعاون أكبر بين دول المنطقة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات وخاصة في مجال مكافحة الفساد ومزيداً من التنسيق المشترك من أجل احباط أي مخطط قد يعرض أمن البلاد الى الخطر".

