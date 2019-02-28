بالفيديو جهود بشرية وفنية خاصة تواكب التطور لتجنب الكوارث

تطوير جهودها البشرية والياتها بشكل يواكب التطور الحاصل في العالم لاسيما بعد تأسيسها لفريق معالجة التلوث البيئي والحوادث الكيميائية، اهم ما اعلنت عنه مديرية الدفاع المدني في واسط خلال احتفالها باليوم العالمي للدفاع المدني .

العميد سمير رزاق مدير دفاع مدني واسط :حقيقة الجهود مستمرة في تطوير هذا الجهاز يوم بعد يوم والخطوات مستمرة بالتطوير على مستوى الكادر البشري والاليات ان شاء الله يبشر بخير الدفاع المدني في واسط ربما يكون هو في المرتبة الاولى من بين المحافظات



النقيب علي عويد من علاقات واعلام دفاع مدني واسط :هذه المديرية التي يشهد لها القاصي والداني في مكافحة الحرائق ومعالجة القنابر غير المنفلقة وكذلك تم استحداث فريق والذي هو فريق سي بي ار ان لمعالجة التلوث الكيميائي الحاصل

فريق معالجة الكوارث الكيميائية صنف الرابع عالميا على صعيد الاستجابة كما انه قدم خدمات كبيرة في معارك الموصل في وقت اكدت حكومة واسط المحلية دعمها الكامل لتطوير جهاز الدفاع المدني ...

هاني محسن رئيس فريق سي بي ار ان :استحدث الس بي ارن ان في مديرية دفاع مدني واسط هذا الفريق يختص بالحوادث الكيمياوية والبيولوجية والاشعاعية والنووية خاص بمعالجة الحوادث الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية وهذا الفريق صنف عالميا من حيث الاستجابة /الرائد البيولوجي

غالب الرديني عضو مجلس محافظة واسط :نحن كحكومة محلية مساندين لهذا الجهاز وطالما قدمنا لهم ما يمكن تقديمه من انقاذ لأليات مهمة لديهم كانت مستهلكة ومصفرة لديهم ولكن بهمة الاخوة في الدفاع المدني وبمساندة الاخوة في مجلس محافظة واسط تم انقاذ هذه الاليات واعادتها الى العمل

وكانت مديرية الدفاع المدني في واسط قد سجلت حضورا كبيرا لاسيما على صعيد انقاذ المواطنين بعد تعرض مناطق المحافظة الشرقية الى مخاطر السيول فضلا عن ادائها واجباتها الاعتيادية في اطفاء الحرائق بشكل يومي ...

