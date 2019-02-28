خريجون جامعيون يتظاهرون وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادنظم عدد من خريجي الجامعات، اليوم الخميس، تظاهرة سلمية وسط بغداد للمطالبة بالتعيينات.

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن "نحو 30 شخص نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية ضمن تقاطع العلاوي"، مبينا أن المتظاهرين "هم من خريجي الكليات".

واوضح المصدر، أن "المتظاهرين طالبوا السلطات المختصة عبر لافتات رفعوها بتعيينهم في مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم".

وتضم منطقة العلاوي وسط بغداد، مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وتشهد انحاء متفرقة من البلاد تظاهرات ينظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بفرص عمل وتعيين، فضلا عن تظاهرات اخرى تطالب بالخدمات.