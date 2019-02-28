بالفيديو تحذيرات من احتجاجات شعبية بالبصرة بعد اعادة مشروع الجباية

ردود أفعال سياسية واسعة من المحتمل أن تترجم الى احتجاجات شعبية ردا على توجه وزارة الكهرباء نحو تفعيل مشروع الجباية والخدمة في البصرة الذي يصطدم بعقبة رفض الحكومة المحلية، يأتي هذا بعد طلب الشركة الأهلية المتعاقدة لتنفيذ المشروع من وزارة الكهرباء السماح لها باستئناف العمل.

الشركة ذيلت طلبها بحسب وثيقة مسربة بالتأكيد على حقها في جباية وصيانة وتأهيل مناطق مديرية توزيع كهرباء البصرة المحال اليها في عهد الحكومة السابقة التي اوقف العمل بها المدير العام السابق في الوزارة بارادة منفردة دون سند قانوني بحسب تعبيرها،،، الا ان النائب الفني لمحافظ البصرة محمد التميمي انتقد موافقة الوزارة على اعادة تنفيذ مشروع الجباية من قبل الشركة المستثمرة، وكشف عن وجود ملفات فساد كبرى فيه الذي يتضح من أخذ الشركة نسبة عالية من الاموال التي تجبى من المصانع والمعامل التي كان من السهل على مديرية توزيع الكهرباء جبايتها.



انتقادات نائب المحافظ الموجهة الى الشركة تضمنت ايضا جبايتها الأموال من دون أن تنفذ أعمال تأهيل وصيانة للشبكة الكهربائية في المحافظة، كما لم تدفع رواتب ثمانين بالمئة من العاملين في قواطع توزيع الكهرباء في البصرة.

وهنا حذر النائب عن البصرة عدي عواد هو الاخر من احتجاجات شعبية غاضبة في حال تفعيل المشروع عادا موافقة الوزير الحالي على اعادة العمل به من جديد ،الورقة التي ستحرق البصرة بالتظاهرات بعد فترة من الهدوء النسبي، داعيا نواب البصرة الى عقد اجتماع طارئ للخروج بمقررات تجاه وزير الكهرباء.

ومع التهديدات بالنزول الى الشارع يبقى ملف تحسن الكهرباء هاجسا حقيقيا لوزارة الكهرباء ووزيرها الجديد والتي ستكون امام اختبار حقيقي صيف العام المقبل في تجهيز المواطنين بساعات كافية من الطاقة تقيهم من حر الصيف.

