التعليم تصدر توجيها بشأن فاقدي او ضعيفي البصر من الخريجين الأوائل

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعفاء فاقدي أو ضعيفي البصر من الخريجين الأوائل من إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات تعيينهم.
وقال المدير العام للدائرة القانونية والإدارية بالوزارة ضمير حسين المعموري، إنه "تم توجيه الجامعات كافة، في حال تقديم أحد الخريجين الأوائل من فاقدي أو ضعيفي البصر بإمكانية إعفائه من إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات تعيينهم".
وأكد المعموري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، على "ضرورة التعامل الإنساني مع هذه الحالات بالتبني التربوي والأبوي وتقديم الحلول المناسبة لهم".
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