بالفيديو تحذيرات للصيادين في الأنبار من التوغل بالمناطق الرخوة امنيا

وفد من الانبار يزور محافظة النجف على خلفية قتل واختطاف عدد من الصيادين وجامعي الكمأ، الوفد الذي يترأسه المحافظ اعلن اعتقال بعض الخاطفين فيما حذر الاهالي من التوغل في المناطق الرخوة امنيا ...

علي فرحان محافظ الانبار: هذه الحوادث الي حصلت في محافظه الانبار هي ليست تستهدف أبناء النجف او كربلاء بل استهدفت أيضا أبناء الانبار في حديثه والقائم حصلت قبل أيام حوادث عده . هذه الحوادث حقيقه حصلت في مناطق رخوه امنيا وأيضا محدده سابقا بيها ضعف امني وكنا دائما نحذر المواطينن على عدم الدخول في هذه المناطق . الإجراءات اللي حصلت لاحقا منها تحرير المختطف كذلك التوصل الى الجناه اللي بالنخيب والثرثار وكذلك في حديثه



وفيما طالب شيوخ عشائر بتحرك عاجل للقوات الأمنية لتطهير مناطق يتواجد فيها الارهابيون في الانبار , اكدت حكومة النجف وجود تحرك أمني للقضاء على تلك الخلايا ...

هاشم الكرعاوي نائب محافظ النجف: هناك إجراءات فعليه وحقيقه ولازال التحقيق جاري واوعد قائد العمليات خلال ثنين وسبعين ساعه يصدر بيان تفصيلي عن الحادثه في النخيب والإجراءات كانت إجراءات امنيه جيدة ...

الشيخ قيس العسافي محافظة الانبار: الجيش هسه متواجد ضمن القرى في محافظه الانبار داخل المدن داخل القرى مايقبلون يطلعون عل الصحراء الوديان متروسه دواعش بعلم الدوله سياراتهم وهما موجودين الجيش مايقبل يطلع عليهم متواجد داخل المدينه يابه اطلع عليهم مايطلع ...

وفي الوقت الذي تتكرر فيه الخروق الامنية يرى معنيون ان داعش يحاول اشعال فتنة طائفية واثبات وجوده على الأرض في تحد للقوات الأمنية وحكومة عبد المهدي الجديدة ...

