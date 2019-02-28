مصدر يكشف عن فحوى رسائل تلقاها اعضاء بمجلس صلاح الدين قبل اقالة الكريم

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر محلي في صلاح الدين، عن فحوى رسائل تلقاها اعضاء بمجلس المحافظة عبر الواتساب قبل انعقاد جلسة اقالة رئيس المجلس احمد الكريم، فيما اشارت الى ان اقالته سياسية.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "عددا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين تلقوا قبل عقد جلسة اقالة رئيس مجلس المحافظة احمد الكريم، رسائل عبر تطبيق واتساب من قبل شخصيات سياسية في بغداد، تطالبهم بحضور اجتماع المجلس، والتصويت على إقالة الكريم".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إقالة الكريم كانت لأسباب سياسية"، مشيرا الى ان "القرار سياسي وتمّ تغليفه بحجج تتعلّق بالإدارة والفساد، دون أن يسوق اعضاء المجلس أي دليل أو مستند على تلك التهم كما جرت العادة قبل كل جلسة تصويت".

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 25 شباط الحالي، على إقالة رئيسه أحمد الكريم وتكليف عداي ذنون بتسلم المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد.

