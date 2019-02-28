رئيس مجلس الامة الكويتي يصل الى بغداد

الخليج 365/ بغدادوصل رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس، الى العاصمة بغداد على رأس وفد برلماني.

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن الغانم، وصل الى على رأس وفد برلماني، في زیارة رسمیة تستغرق یوما واحدا تلبیة لدعوة من رئیس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مشيرا الى أن الاخير "استقبل الغانم والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي".

وأوضح أنه "من المقرر أن یعقد الغانم خلال زیارته سلسلة مباحثات مع رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل والتحالفات البرلمانیة".



وأكد الغانم، في تصريحات له امس الاربعاء، ضرورة تأكيد المدّ العربي داخل العراق، مشيرا الى التحضير لمؤتمر سيعقد في بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار، بترتيب بين الكويت والسعودية والأردن.