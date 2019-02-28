الغانم: سنؤكد المدّ العربي داخل العراق

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ضرورة تأكيد المدّ العربي داخل العراق.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة "عن التحضير لمؤتمر سيعقد في بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار، بترتيب بين الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن"، مؤكداً أن "كل البرلمانات العربية متفقة على ألا نترك الفراغ لدول أخرى لتملأه، وعلى الدول العربية التحرك وتأكيد المدّ العربي داخل العراق".



وقال الغانم إنه "بناء على توجيهات من القيادة السياسية، سنلبي دعوة رئيس البرلمان العراقي، وسيتوجه وفد الشعبة البرلمانية اليوم إلى بغداد لمدة يوم واحد، وبعدها إلى الأردن، حيث سنزور مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ومن ثم نحضر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمان، بعنوان (القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين".

وذكر الغانم انه "أُبلغ من قبل رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، أن الاجتماع الخليجي سيكون في جدة نهاية شهر مارس المقبل، وستكون الدعوة موجهة إلى كل رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي".

ويبدأ رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم زيارة الى بغداد اليوم الخميس بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

