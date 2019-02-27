إجتماع قادة العراق لبحث اكمال الحكومة يصطدم بقرار قضائي

اسماء السيد - فيما يجتمع القادة العراقيون في وقت لاحق اليوم لبحث تذليل عقبات استكمال تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر على إعلانها منقوصة، فإن الاجتماع يواجه عقبة قرار للمحكمة الاتحادية العليا بوقف التصويت على منصب وزير الدفاع الشاغر الى جانب ثلاث حقائب وزارية أخرى.

فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاربعاء أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا الذي كان مرشحا لها، واعترض على جلسة رفض ترشيحه لان عد أصوات الرافضين لم يكن قانونيا وإنما جرى بالعين المجردة، ما اعتبر ذلك إجراء غير قانوني.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365""، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24 ديسمبر 2018".

واشار الى ان "وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب إصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى".. موضحا ان "المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات الصويت لحين حسم هذه الدعوى".

وأضاف المتحدث ان "المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى حيث ان المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية". وبين ان "وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا، وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام لم يقوموا بذلك".

وقال المتحدث القضائي إن الدعوى اجلت الى يوم الاثنين المقبل الرابع من مارس المقبل لمنح الخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبرة قبل الموعد بيوم في الاقل".

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وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت في الـرابع والعشرين من ديسمبر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية التي استقالت وزيرتها في وقت لاحق، فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار بقيادة مقتدى الصدر وحيدر العبادي.

والجربا هو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا مرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، والذي يصر على ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.

ولا تزال حكومة عادل عبد المهدي التي اعلن عن تشكيلها في 25 اكتوبر الماضي منقوصة وتعاني من خلافات سياسية تضرب اتفاق القادة السياسيين على ملء حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة من بين عدد حقائب الحكومة الحالية البالغة 22 وزارة.

وكان عبد المهدي قد اعلن مساء امس عن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة وزعماء الكتل السياسية الاربعاء برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح لاستكمال ملف التشكيلة الحكومية .

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع حكومته إن الاطراف والكتل السياسية جميعا تدرك مدى خطـأ عدم استكمال التشكيلة الوزارية، وهناك اجتماعات مستمرة ونحن منفتحون للتعامل مع أي تطور إيجابي لحل أزمة الوزارات الشاغرة من قبل الكتل السياسية. واشار الى ان اجتماع قادة وزعماء الكتل المزمع عقده في وقت لاحق اليوم يسعى الى انضاج الحوارات المتقدمة وتوفير مناخ ملائم للاسراع باستكمال ملف التشكيلة الوزارية .