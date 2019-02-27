صليوه يدعو الاتصالات لحظر صفحات لسياسيين تنشر افكارا اكثر اباحية من المواقع التي حظرتها

الخليج 365/ بغداداثنى القيادي بالمكون المسحي والنائب السابق جوزيف صليوه، الاربعاء، على قرار وزارة الاتصالات بحظر بعض المواقع الاباحية، داعيا اياها لحظر صفحات السياسيين التي تتضمن افكارا اكثر اباحية وخطورة على عقول الشباب من تلك المواقع التي حظرتها.

وقال صليوه في حديث لـ الخليج 365، ان "قرار الاتصالات بحظر بعض المواقع الاباحية هو تطبيق لقرار سابق اصدره البرلمان بعام 2015 يدعو فيه لحظر المواقع الاباحية ولانعلم ماهي الاسباب التي جعلت الاتصالات لاتنفذ القرار طيلة اكثر من عامين ولماذا تم التطبيق اليوم تحديدا ولبعض المواقع فقط"، مبينا أن "مانخشاه ان يكون القرار هو لذر الرماد على العيون فقط ولتقليل الضغوط التي تتعرض لها الوزارة نتيجة لمطالبات نيابية لاستجواب واقالة وزير الاتصالات".



وأضاف صليوه، أن "مانتمناه من الاتصالات ان تعمل على تحسين خدمة الانترنت اكثر وتوفير الاليات المناسبة لدعم هذا الملف بالشكل الامثل كوننا متأخرين لسنين عن باقي الدول بسرعة وجودة خدمة الانترنت"، لافتا الى ان "قرار حظر بعض المواقع رغم اننا نثني عليه الا اننا نعتقد ان هناك صعوبة بالاستفادة منه وكما حصل بحظر الفيس بوك وغيرها من برامج التواصل بوقت التظاهرات حيث استخدم الناس برامج فتح الحظر عن المواقع وهي متوفرة ومجانية".

ودعا صليوه الاتصالات الى، "حظر بعض الصفحات السياسية لبعض السياسيين التي سممت عقول الناس بالافكار التي تطرحها والتي نعتقد انها صفحات اكثر اباحية وخطورة على عقول الشباب من المواقع التي تم حظرها".

وكانت الاتصالات قد قامت بحظر بعض الصفحات الاباحية على شبكة الانتر نت، تنفيذا لقرار سابق لمجلس النواب صوت عليه في، 14 ايلول 2015، بالزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية.

