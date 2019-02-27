نائب: الحكومة ارسلت 111 مشروع قانون لمجلس النواب خلال الفترة السابقة

الخليج 365/ بغدادأعلن النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، الاربعاء، عن ارسال 111 مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب خلال الفترة السابقة، لافتا الى أن قوانين الخدمة الاتحادية وجرائم المعلومات والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز تعتبر من القوانين المهمة التي سيكون المجلس حريص على استكمالها.

وقال عرب في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك 111 مشروع قانون ارسل من الحكومة الى مجلس النواب خلال الفترة السابقة"، مبينا ان "مجلس النواب ارسل كتاب الى الحكومة لجدولة تلك القوانين بحسب اهميتها بغية المضي في تشريعها واستكمال التصويت عليها تباعا خلال الفصل التشريعي المقبل".



وأضاف عرب، ان "هناك تفاهمات متقدمة مع الحكومة بشان اقرار القوانين المهمة وصياغتها بالشكل الذي يدعم العلمية السياسية والمواطن على حد سواء، اضافة الى الاهتمام بتفعيل القوانين المشرعة وعدم تركها دون تطبيق فعلي"، لافتا الى أن "البرلمان سيعمل على التركيز بتشريع القوانين التي تنسجم مع المنهاج الحكومي الذي قدمته الحكومة حين تشكيلها، وتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان".

واكد عرب، أن "قوانين الخدمة الاتحادية وجرائم المعلومات والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز تعتبر من القوانين المهمة التي تم تأجيلها لدورات عديدة وسنكون حريصون على استكمالها بالدورة الحالية".

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت في 26 كانون الثاني 2019 انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

