نائب: أربعة ملفات مهمة ستتصدر أولويات عمل البرلمان في فصله التشريعي المقبل

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن أربع ملفات "مهمة" سوف تتصدر أولويات عمل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، موضحاً أن من بين تلك الملفات استكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات الأجنبية في البلاد.

وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدة ملفات مهمة جعلها مجلس النواب ضمن أولويات عمله بالجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل"، مبيناً أن "هناك توافقاً واتفاقاً كاملين بين الفتح وسائرون ورؤية واضحة حول حسم ملف الوزارات المتبقية كجزء أساس من الاهتمام في بداية الفصل التشريعي المقبل وفي الجلسة الثانية منه".



وأضاف الفتلاوي، أن "الملف الآخر الذي سيتصدى له مجلس النواب بجلساته الأولى هو إصدار قرار لإخراج القوات الأجنبية، إضافة إلى حسم قضية رئاسة اللجان البرلمانية بغية مضي البرلمان بالمرحلة اللاحقة في المضي بواجباته الأساسية والمتمثلة بالدورين الرقابي والتشريعي".

ولفت الفتلاوي، إلى أن "ملف مجالس المحافظات يعتبر من الملفات المهمة التي ستأخذ حيزها من النقاش ضمن جلسات البرلمان الأولية بغية حسم الخيار بتجميد عمل مجالس المحافظات أو تمديد عملها لحين إجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل".

وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي أكد، الجمعة 22 شباط 2019، ان الخلاف على مرشح وزارة الداخلية انتهى وهناك بوادر كبيرة لانهاء بوادر الازمة من خلال تقديم اسماء جديدة لرئيس مجلس الوزراء بشان الحقائب الوزارية المتبقية، فيما شدد على ان ملف استكمال الكابينة الوزارية سيغلق بالجلسة الثانية من الفصل التشريعي المقبل.

