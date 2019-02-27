سائرون تبدي "صدمتها" لأنباء اكتشاف مقبرة جماعية تضم رؤوس 50 إيزيدية

الخليج 365/ بغدادأعرب كتلة سائرون النيابية، الأربعاء، عن "صدمتها" بسبب أنباء العثور على مقبرة جماعية في مدينة الباغوز السورية تضم رؤوس 50 أمرأة من المكون الإيزيدي، داعيةً الحكومة إلى تكثيف الجهد الاستخباري من أجل الكشف عن تحركات "داعش" الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعرب الكتلة النيابية لتحالف سائرون عن صدمتها وحزنها الشديد للجريمة البشعة التي تم الكشف عنها من خلال العثور على مقبرة جماعية في منطقة الباغوز السورية ضمت رؤوس خمسين امرأة من المكون العراقي الايزيدي الكريم".



وأضاف الركابي، أن "هذه الجريمة تكشف بكل وضوح عن حجم ما تعرضت له الطائفة الايزيدية الكريمة من ظلم وعدوان على يد هذا التظيم الارهابي".

وتابع، اننا "في الوقت الذي نعلن فيه عن حزننا العميق ومواساتنا الصادقة لذوي الضحايا، نؤكد على ضرورة حماية جميع المكونات العراقية والعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة ورفض اية ثقافة دخيلة تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي".

ودعا الركابي الحكومة إلى "تكثيف جهدها الاستخباري للكشف عن تحركات داعش الأخيرة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل لحفظ أمن الوطن ووحدته وتماسكه الاجتماعي".

